18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı Müşavir atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Müşavir atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022
ABONE OL
İçişleri Bakanlığı Müşavir atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı müşavir atamaları Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre Atina, Kampala, Vaşington, Moskova, Cakarta, Pretorya, Bağdat, Nairobi ve Roma büyükelçiliklerine yeni atamalar yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA