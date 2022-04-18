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Resul Aydemir Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı: Raptiye rap rap

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Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Resul Aydemir Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı: Raptiye rap rap

Son dakika haberi... Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen iftardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan rap sanatçısı Resul Aydemir, “Anlat bakalım “Raptiye Rap Rap” demez mi bir de. Senin aklında gönlünde yerimiz olması bizim için şereftir Reisim” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle iftar programında bir araya geldi. Pek çok ünlü ismin bir araya geldiği davete, rap sanatçısı Resul Aydemir de katıldı.

"ANLAT BAKALIM"
İftar davetine katılan rap sanatçısı Resul Aydemir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Aydemir, Başkan Erdoğan ile olan fotoğrafını "Anlat bakalım "Raptiye Rap Rap" demez mi bir de. Senin aklında gönlünde yerimiz olması bizim için şereftir Reisim" notuyla paylaştı.

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