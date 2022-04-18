Resul Aydemir Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı: Raptiye rap rap
Son dakika haberi... Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen iftardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan rap sanatçısı Resul Aydemir, “Anlat bakalım “Raptiye Rap Rap” demez mi bir de. Senin aklında gönlünde yerimiz olması bizim için şereftir Reisim” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle iftar programında bir araya geldi. Pek çok ünlü ismin bir araya geldiği davete, rap sanatçısı Resul Aydemir de katıldı.
"ANLAT BAKALIM"
İftar davetine katılan rap sanatçısı Resul Aydemir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.
Aydemir, Başkan Erdoğan ile olan fotoğrafını "Anlat bakalım "Raptiye Rap Rap" demez mi bir de. Senin aklında gönlünde yerimiz olması bizim için şereftir Reisim" notuyla paylaştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması için tarih açıklandı mı?
- ASKERLİK MAYIS CELBİ YER ÖĞRENME: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?
- Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı! Enflasyon farkı sonrasında zamlı maaş tablosu! En düşük maaş 5 bin 753 lira...
- ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? YKS 2022 görev alma ve ücreti...
- Son dakika: Valilik duyurdu! Hakkari'de 15 günlük yasak
- Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi artacak mı?
- 23 Nisan şiirleri: 2022'ye özel en güzel 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri burada! Okul öncesi, 1. sınıf, ortaokul...
- Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kabine Toplantısı son dakika açıklamaları...
- Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
- 3600 ek gösterge tek tek hesaplandı! Taslak ortaya çıktı: 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar artacak?
- Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kontenjan ve yaş sınırı...
- TUS 2022 kontenjanları son dakika: Sağlık Bakanlığı TUS tercihleri ne zaman? ÖSYM TUS taban puanları ve kadrolar