Resul Aydemir Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı: Raptiye rap rap

Aydemir, Başkan Erdoğan ile olan fotoğrafını "Anlat bakalım "Raptiye Rap Rap" demez mi bir de. Senin aklında gönlünde yerimiz olması bizim için şereftir Reisim" notuyla paylaştı.

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