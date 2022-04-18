Bakan Murat Kurum müjdeledi: 2023’te teslim edeceğiz

"534 REZERV KONUTUMUZUN SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

"Barbaros Mahallesi'nde, yangın sebebiyle mahallenin risk altında olduğu bir süreci yaşamıştık" hatırlatmasında bulunan Bakan Kurum, mahalleli vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve taleplerini dinlediklerini, akabinde de onlar için yapacakları rezerv konutların alanını incelediklerini belirterek şunları söyledi:

"Rezerv konuklarımızı Kocaeli Körfez Derince bölgesinde yapacağız. Hem Kocaali'ye hem Derince 'ye yakışacak. Gerçekten deprem riskini bertaraf edecek rezerv konutlarımızın, 534 rezerv konutumuzun da sürecini başlatıyoruz. İnşallah Haziran ayında da burada konutlarımızın temelini atmak suretiyle bir buçuk iki yıl içerisinde tamamlayacağız ve Barbaros Mahallemizin bu riskli alandaki konutlarını rezerv alana taşıyacağız. Barbaros Mahallesi'nde 6,4 hektarlık alanın dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız."