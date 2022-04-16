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Başkan Erdoğan'dan sanatçılarla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan sanatçılarla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sanatçılarla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan korsan yayınlar hakkında sanatçıların emeklerine sahip çıkılacağını belirtirken "Sanatçı toplumun aynasıdır." ifadesini kullandı.

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