57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 8. ve son etap başladı! İstanbul’da bazı yollar kapalı olacak

Avrupa Yakasında Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Anadolu Yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak.