57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap başladı! İstanbul'da bazı yollar kapalı olacak
Son dakika haberine göre: 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 8. ve son gününde İstanbul-İstanbul etabı başladı. Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa Yakasında yolların bir kısmı trafiğe kapatılacak.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. gününde start, 1969 yılında dünyanın dördüncü büyük sanat merkezi olarak hizmete giren ve yenilendikten sonra 29 Ekim 2021'de kapılarını tekrar açan Atatürk Kültür Merkezi'nden verildi. 25 takımdan 149 bisikletçi, 141,1 kilometrelik parkurda İstanbul'un tarih ve doğa güzellikleri için ilk pedalı çevirdi.
Sporcular, startın ardından Dolmabahçe, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Kuruçeşme'den geçerek Bebek yönüne devam edecek. Baltalimanı'ndan dönecek parkur, Büyükdere Caddesi ve Levent yönüne devam edecek.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçecek bisikletçiler, Beylerbeyi, Üsküdar, Harem, Hasanpaşa, Fenerbahçe, Kalamış'ı geride bırakarak Bostancı'ya yönelecek. Bostancı'dan dönecek sporcular, Avrasya Tüneli'nden yeniden Avrupa'ya geçecek.
Sirkeci, Aksaray, Kennedy Caddesi'ni kat edecek bisikletçiler, Eminönü İskelesi, Balat, Galata Köprüsü'nü görerek Taksim'de finiş yapacak.
Yarış boyunca bisikletçiler 2 kez kıta değiştirecek. Daha önce 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen sporcular, böylelikle dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışında 3 kez kıta değiştirmiş olacak.
Yarışta Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin genel klasman liderinin taşıdığı turkuaz mayoyu giyiyor. Bevin, genel klasmanda en yakın rakibinin 20 saniye önünde yer alıyor.
Sprint liderinin taşıdığı yeşil mayo Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen'de, en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayo ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan'da, Türkiye güzellikleri mayosu (Beyaz) da Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Batuhan Özgür'de bulunuyor.
İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?
Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa Yakasında yolların bir kısmı trafiğe kapatıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yarışçıların geçişinin 15 dakika öncesinden trafik durduruldu. Araç geçişlerine izin verilmedi.
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