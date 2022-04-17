Türkiye’den korktular FETÖ’cüleri kaçırdılar! Yunanlıların MİT korkusu

15 Temmuz kanlı FETÖ darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan asker üniformalı 8 FETÖ üyesini yıllarca himaye eden Yunanistan, hainlerin ülkeden çıkışına yol verdi. Yunanistan'da hükümet yanlısı Ta Nea gazetesinin haberine göre 8 FETÖ'cü, Yunanistan'dan ayrılarak Kanada, Belçika ve Almanya'ya geçti. 8 teröristle ilgili haberlere yer veren gazete daha önce de darbeci askerlerin askeri bir kampta koruma altına alındığını duyurmuştu.