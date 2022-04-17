Türkiye'den korktular FETÖ’cüleri kaçırdılar! Yunanlıların MİT korkusu
Son dakika haberine göre: Yunanistan, darbe girişimi sırasında helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 FETÖ üyesine yol verdi. Hainler Kanada, Belçika ve Almanya’ya giderken, FETÖ’cülerin yollanmasında Yunanların “MİT operasyon yapacak” korkusu etkili oldu.
15 Temmuz kanlı FETÖ darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan asker üniformalı 8 FETÖ üyesini yıllarca himaye eden Yunanistan, hainlerin ülkeden çıkışına yol verdi. Yunanistan'da hükümet yanlısı Ta Nea gazetesinin haberine göre 8 FETÖ'cü, Yunanistan'dan ayrılarak Kanada, Belçika ve Almanya'ya geçti. 8 teröristle ilgili haberlere yer veren gazete daha önce de darbeci askerlerin askeri bir kampta koruma altına alındığını duyurmuştu.
OPERASYON İHTİMALİNDEN KORKTULAR!
Gazetede dün yayımlanan haberde, "Batı Attika polis karakolunda ve akabinde Kuzey Attika'da Yunan emniyeti ve silahlı kuvvetlerin tesislerinde kalan sekiz askeri kaçırma operasyonunun, hareketlerine dair herhangi bir sızıntıya mahal vermeden iki aşamada yapıldığı anlaşılıyor" denildi.
Girişimin güvenliklerinden sorumlu olanlarda rahatlamaya neden olduğu vurgulanan haberde "Yunanistan'da bulundukları beş buçuk yıllık süre içinde Türk medyasında, MİT'in Kosova ve başka yerlerdeki düşman hedefli operasyonları benzeri bir operasyonla kaçırmayı deneyeceğine dair haberler, makamlarda alarma neden oluyordu" ifadelerine yer verildi.
S-70 HELİKOPTERİYLE KAÇMIŞLARDI
İSTANBUL Sancaktepe'deki General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'ndaki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda görevli olan ve 16 Temmuz 2016 sabahı, darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine 11308 kuyruk numaralı S-70 helikopteriyle Yunanistan'a kaçan binbaşı pilotlar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, yüzbaşı pilotlar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Uğur Uçan ve Süleyman Özkaynakçı, astsubay teknisyenler Bilal Kurugül ve Mesut Fırat firar etmişti.
Yunanistan, Türkiye'nin iade taleplerine ret cevabı vermişti.
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