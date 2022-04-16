Son dakika: Geri sayım başladı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan heyecanlandıran açıklama: Uzaya gidecek Türk vatandaşını seçeceğiz

"SAĞLADIĞIMIZ SAĞLIK GÜVENCESİ SAYESİNDE SOSYAL DEVLET OLMANIN EN İYİ ÖRNEĞİNİ ORTAYA KOYDUK'

"2002'den itibaren kurduğumuz sağlık altyapısı ve sağladığımız sağlık güvencesi sayesinde sosyal devlet olmanın en iyi örneğini ortaya koyduk" diyen Bakan Varank, "Türkiye'nin toplam sağlık harcaması 2002 yılında 18 milyar lirayı bile bulamazken bu rakam günümüzde 250 milyar lirayı aştı. Bir taraftan şehir hastaneleri ile yenilikçi yapılar kurarken doktorlardan hemşirelere kadar en nitelikli sağlık personellerini ülkemizde yetiştirdik. Toplam sağlık personel sayısını ise 295 binden 1 milyona çıkardık.

Biliyoruz ki sağlık sistemimizin kalitesi sağlık çalışanlarının refahı ve yaşam kalitesi ile doğru orantılı. Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirecek hamleleri de gerektiğinde atmaktan çekinmedik. Tüm bu atılımlar sayesinde teknoloji seviyesi yüksek ama daha da önemlisi insan dostu bir sağlık ekosistemi inşa ettik. Dünya ve Türkiye sağlık sistemi en zor sınavını pandemi döneminde verdi dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız.

Ancak gelişmiş ülkelerin pandemi döneminde nasıl sınıfta kaldığına beraberce şahit olduk.Tabiri caizse adeta komaya girdiler ve ameliyat masasından kalkamadılar. Türkiye ise şehir hastanelerinden yerli aşısına, doktorundan teknisyenine kadar sağlık ekosistemi ile bu sınavı başarılı bir şekilde atlattı. Öyle ki Türkiye'nin Covid-19'a karşı verdiği mücadele, tüm dünyada örnek gösterildi. Bu bağlamda pandemi, sağlık alanında ne kadar isabetli adımlar attığımızı bir kez daha gösterdi" dedi.