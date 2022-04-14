Türkiye’nin ilk cep uydusu! 3 aydır uzaydaki kritik görevinde

Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, uydunun sağlıklı olarak çalışmasına sevindiklerini belirterek, "Beklentimizin çok ötesinde hızlı bir şekilde veri almaya başladık. Şu ana kadar 6 binden fazla veri paketini elde ettik. Uydumuz çalışmaya devam ediyor. Uydumuz, cep uydu standardında küçük bir uydu. Aslında neslinin en küçük örneği. Burada asıl hedeflediğimiz, uydunun temel altyapı sistemlerini geliştirmekti. İçerisinde barındırdığı sensörlerle sıcaklık verileri, yönelim verileri ve dinamik hareket bilgileri gibi verileri topluyor. Bu daha sonra üretilecek olan uydular için bir platform görevi görecek. Kendimiz tasarladık, ekip olarak ürettik, uzaya gönderdik. Bundan sonra da yeni uyduların habercisi olacak" dedi.

