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Son dakika: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2022
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Son dakika: Mersin Limanı’nda 258 kilo kokain ele geçirildi

Son dakika haberi... Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mersin Limanı'nda konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.

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