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Günün koronavirüs tablosu açıklandı! 16 Nisan 2022 vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Günün koronavirüs tablosu açıklandı! 16 Nisan 2022 vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saaglik.gov.tr" sitesinden açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.İşte günün vaka ve vefat rakamları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait koronavirüs (Covid-19) tablosunu açıkladı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 13 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

15 NİSAN

14 NİSAN

13 NİSAN

12 NİSAN

11 NİSAN

10 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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