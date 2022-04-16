Günün koronavirüs tablosu açıklandı! 16 Nisan 2022 vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saaglik.gov.tr" sitesinden açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.İşte günün vaka ve vefat rakamları...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait koronavirüs (Covid-19) tablosunu açıkladı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 13 bin 561 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 MEB açık lise 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?
- Fitre ne zaman, kimlere verilir? Kardeşe, toruna, akrabaya fitre verilir mi? 2022 fitre miktarı ne kadar?
- Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı! Nemlendirici ya da ruj sürmek...
- 18 Nisan'da okul var mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 ara tatil kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi
- Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM değerlendirme sınavı son gün ne zaman?
- Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre ne zaman yapılacak? Umre ziyaretleri için tarih belli oldu
- Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...
- Bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER
- BAKAN KOCA DUYURDU! TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2022 kontenjanları duyuruldu mu?
- Survivor Adem sakatlandı mı, neden yok? Survivor 2022 Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak?