Suriyeliler Halk Platformu'nun arkasından PKK çıktı! İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Operasyon yapıyorlar hesabını soracağız!
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya üzerinden "Suriyeliler Halk Platformu" adı altında yalan paylaşımlarda bulunan ve mültecilere yönelik provokatif sözlere yer veren sayfa hakkında "Bu PKK’lılar tarafından açılmış bir “Operasyon Hesabı” Hesabı sorulacaktır!" ifadelerini kullandı. Aynı sayfa hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü de soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medyada "Suriyeliler Halk Platformu" adı altında yalan paylaşımlarda bulunan ve mültecilere yönelik provokatif sözlere yer veren sayfa hakkında "Bu PKK'lılar tarafından açılmış bir "Operasyon Hesabı" Hesabı sorulacaktır!" ifadelerini kullandı.
YALAN HABERLERLE NEFRET SAÇMA ÇABASI
Suriyeliler Halk Platformu tarafından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyoruz, o bir dünya fatihi, o bir sultan, o bir dünya lideri, o suriyelilerin kadim dostu, saygıyla eğiliyoruz." ifadelerini kullandı.
EGM'DEN RESMİ AÇIKLAMA
EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.
FETÖ VE PKK İZİ BULUNDU
Yapılan devriyelerde, yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.
ARKALARINDA PKK ÇIKTI
Suriyeliler Halk Platformu -(@suriyehanedani) geçtiğimiz ay açıldığı ve hesabının paylaştığı provokatif tweetler sosyal medyada tepki çekti. Suriyeliler Halk Platformu ismiyle halkı provoke eden bu hesabın önceden @sovalyeler3434 ismiyle yazdığı ve tweetleri ortaya çıktı. Destek çağrısında bulunan @Pirobotan73 adlı profilin @sovalyeler3434/@suriyehanedani hesabını kurduğu düşünülüyor. Profilin incelendiğinde de hesabın PKK yanlısı paylaşımlarda bulunduğu görüldü.
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