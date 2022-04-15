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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama!

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Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama!

Son dakika haberine göre: İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında ölü yaralılar var. Her sene Ramazan ayında Mescid-i Aksa üzerinden Filistinlilere kasıtlı saldırılar düzenleyen İsrail'e Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında ölü yaralılar var. Her sene Ramazan ayında Mescid-i Aksa üzerinden Filistinlilere kasıtlı saldırılar düzenleyen İsrail'e Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

"Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz.

Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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