15 Nisan 2022, Cuma
İsrail'den Filistin halkına zulüm! Ramazan ayının sevinci Müslümanların kursağında kalıyor
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 90 Filistinli yaralandı. Her sene Ramazan ayında Mescid-i Aksa üzerinden Filistinlilere kasıtlı saldırılar düzenleyen İsrail, mübarek ayın heyecanı ve mutluluğunu Müslümanların kursağında bırakıyor.
Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:16
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İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor
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İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor
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İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor
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İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor
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İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor