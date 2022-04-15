15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsrail'den Filistin halkına zulüm! Ramazan ayının sevinci Müslümanların kursağında kalıyor

İsrail'den Filistin halkına zulüm! Ramazan ayının sevinci Müslümanların kursağında kalıyor

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 90 Filistinli yaralandı. Her sene Ramazan ayında Mescid-i Aksa üzerinden Filistinlilere kasıtlı saldırılar düzenleyen İsrail, mübarek ayın heyecanı ve mutluluğunu Müslümanların kursağında bırakıyor.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:16
  • 1
  • 24
İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor
İsrail’den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor

Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor
İsrail’den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

  • 3
  • 24
İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor
İsrail’den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi.

  • 4
  • 24
İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor
İsrail’den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi.

  • 5
  • 24
İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor
İsrail’den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren bir video paylaştı.