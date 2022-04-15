INTERPOL tarafından aranan ’Baron’un ifadesi ortaya çıktı! INTERPOL tarafından aranırken Marmaris’te yakalanmıştı

"KENDİMİ ARMATÖR OLARAK TANITTIM"

Gözaltına alınan Rawa Majid, polisteki ifadesinde, "Türkiye'ye tatile geldim. Bodrum'da tatil yaptıktan sonra Marmaris'e gelerek villa kiraladım. Yürüyüş yaptıktan sonra dinlenmek için banka oturdum. Bir anlık dalgınlığım nedeniyle çantamı unuttum. Çantamı teslim aldıktan sonra yakalanacağım aklımın ucuna gelmedi. Benden şüphe duyulmaması için kendimi armatör olarak tanıttım. Belediye işçisine teslim edilmek üzere polislere 400 dolar ödül verdim. Profesyonel olarak hazırlattığım sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi inanın bunu anlayamadım" dedi.