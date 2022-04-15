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Marmaray'ın resmi hesabından İBB Sözcüsü Murat Ongun'a "sübvanse" yanıtı: Yalancısınız!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Marmaray’ın resmi hesabından İBB Sözcüsü Murat Ongun’a sübvanse yanıtı: Yalancısınız!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini öne sürdü. Bu açıklama sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun da Twitter'dan buna benzer bir açıklama yaptı. Ongun'un sözlerine ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın resmi Twitter hesabından "Yalancılıkta zirve yaptılar!" yanıtı geldi.

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