Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla düzenlenen iftarda son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Kadının sevginin sembolü olduğunu söyleyen Erdoğan "Ülkeyi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.
"KADIN SEVGİNİN SEMBOLÜDÜR"
Şiddet mağduru tüm kadınlarımızı tazimle yad ediyorum.. Kadına şiddet konusunda ülkemizde yüksek bir hassasiyet oluşması tek temennimiz. İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadın sevginin sembolüdür.
"ÜLKEMİZİ KADIN CİNAYETLERİ AYIBINDAN KURTARMAYA KARARLIYIZ"
Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmaya kararlıyız. Tarihimizde kadınlar sosyal hayatta daima çok önemli, saygıdeğer bir yere sahip olmuştur.
Kadın cinayetlerine verilen cezaların artırılması için adımlar attık. Hayatın her alanında kadının korunması mücadelesini verdik.
"BATI ÜLKELERİ KADINA ŞİDDET VE CİNAYET LİSTELERİNDE İLK SIRALARDA"
Diğer pek çok mesele gibi bununda tek bir sebebi vardır. Bu da Cehalettir. Bugün gelişmiş olduğunu söyleyen Batı ülkeleri kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.
"CEHALETLE MÜCADELE EDİYORUZ"
Şiddetle mücadelede önemli adımlar bizim dönemimizde atıldı. Kadına şiddetin kaynağı olan cehaletle mücadele ediyoruz. Aileden başlayıp devlete kadar uzanan bu yopyekun mücadelede en önemli adımları biz attık."
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