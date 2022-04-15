Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'ye flaş uyarı! Sahra Tozu Fırtınası esir alacak
Afrika'dana gelen sıcaklar ve Rusya'dan gelen soğuk havanın birleşme noktası Türkiye olmuştu. Buhranlı havaları tek tek atlatan Türkiye, şimdi de yeni bir Sahra Tozu Fırtınası ile karşı karşıya. Avrupa Uzay Ajansı'nın kaydettiği görüntüler yeni raporlarla paylaşıldı. Akdeniz Havzası'nı etkisi altına alacak olan toz bulutunun birkaç gün boyunca Türkiye'yi de esir alacağı belirtildi.
Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında Akdeniz Havzası'nda Sahra Tozu Fırtınası bekleniyor. Çöl tozu fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.
15 - 18 Nisan tahminlerine göre toz İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs yönünde hareket edecek Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'nin güneyinde de etkili olması bekleniyor.
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT
Geçtiğimiz haftalarda fırtına ve toz taşınımı 5 ili etkisi altına almıştı. Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yola çıkan dev toz bulutunun beklenen yağmurla birlikte tekrardan araçların üzerinde çamur olabileceği uyarısı yapıldı.
ÇIĞ RİSKİ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT
Meteoroloji Pazar günü yurdun batı kesimini etkisine alacak olan yağışların İstanbul dahil birçok kenti olumsuz etkileyeceği açıkladı. Çarşamba gününe kadar sağanak ve yağışlı havaların devam etmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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