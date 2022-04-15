Avrupa Uzay Ajansı’ndan Türkiye’ye flaş uyarı! Sahra Tozu Fırtınası esir alacak

ÇIĞ RİSKİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.