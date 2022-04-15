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Polislerin maaşlarına ek ödeme! Her ay 300 TL için imza atıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Polislerin maaşlarına ek ödeme! Her ay 300 TL için imza atıldı

Son dakika haberleri... Polislerin maaşlarına ek olarak her ay 300 lira promosyon ödemesi alması hakkında açıklama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart 2022'de Vakıfbank ile imzaladığı yeni promosyon protokolüne göre, merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacak.

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