Cumhur İttifakı "öğrenciye zamma hayır" dedi! İBB Başkanı İmamoğlu veto edeceğini açıkladı

AK Parti ve MHP gruplarının önerisiyle öğrencilerden zammın muaf tutulmasını öneren teklif hakkında CHP ve İYİ Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı üyeleri set tepki gösterdi. Yapılan konuşmalar sonrasında yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, öğrencilerin yüzde 40'lık zamdan muaf tutulması teklifine hayır oyu verdi. Ancak mecliste çoğunluğu bulunan Cumhur İttifakının evet oylarıyla teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen madde sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, teşekkür konuşması gerçekleştirdi.





İBB BAŞKANI: VETO EDECEĞİM



AK Parti ve MHP gruplarının evet oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilen teklif sonrasında İBB 2021 yılı Faaliyet Raporunu sunmak amacıyla kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci zammının geri çekilmesi kararını veto ederek meclise iade edeceğini açıkladı.

"İSTANBULLU ÖĞRENCİLERİMİZE MÜJDE"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbullu öğrencilerimize müjde... Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

İstanbullu öğrencilerimize müjde...



Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik.



Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/q52gxGfQ4o — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) April 14, 2022



