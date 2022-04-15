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CHP’li Karaburun Belediyesi’nde yeni vurgun! Ciroyu ‘sıfır’ gösterip milyonları cebe indirdiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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CHP’li Karaburun Belediyesi’nde yeni vurgun! Ciroyu ‘sıfır’ gösterip milyonları cebe indirdiler

CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın başını çektiği zimmet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Zimmet soruşturmasının sürdüğü CHP’li Karaburun Belediyesi’nde, günde 30 bin lira ciro yapan plajın hasılatının 0 lira gösterildiği belirlendi.

İzmir'de skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan hakkında zimmet suçundan 12 yıl hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

SABAH, aile boyu zimmet vurgunu davası ile ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Zimmet dosyasının içinde 'evrakta sahtecilik' iddiasıyla ayrı bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı.

Karaburun Belediyesi'nin işlettiği plajlarda hesapların gerçeğe aykırı şekilde tutulması iddiasıyla aynı dosya kapsamında ayırma kararı verilerek ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan hakkında ilerleyen dönemlerde yeni bir kamu davası açılabileceği belirtildi.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, günlük ortalama 25-30 bin lira ciro yapan plajların hasılatının 83 gün boyunca 0 lira gösterildiği tespit edildi.

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