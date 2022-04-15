CHP’li Karaburun Belediyesi’nde yeni vurgun! Ciroyu ‘sıfır’ gösterip milyonları cebe indirdiler

SABAH, aile boyu zimmet vurgunu davası ile ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Zimmet dosyasının içinde 'evrakta sahtecilik' iddiasıyla ayrı bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı.

Karaburun Belediyesi'nin işlettiği plajlarda hesapların gerçeğe aykırı şekilde tutulması iddiasıyla aynı dosya kapsamında ayırma kararı verilerek ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.