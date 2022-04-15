Okullarda yeni dönem! Maske zorunluluğu kalkıyor







'KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI'

Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak" dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanı'nız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun" ifadelerini kullandı.