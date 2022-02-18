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TOKİ'den CHP'li Başkan İlkay Girgin Erdoğan'a "Karaburun tepkisi": Algı operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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TOKİ’den CHP’li Başkan İlkay Girgin Erdoğan’a Karaburun tepkisi: Algı operasyonu

TOKİ, "İzmir'in Karaburun ilçesinde üst gelir grubu için konut yapılacağı" iddiasını yalanladı. Karaburun'da henüz herhangi bir planlama ve projelendirme süreci başlatılmadığı belirtilen açıklamada, "algı operasyonu" denilerek CHP'li Başkan İlkay Girgin Erdoğan'a tepki gösterildi.

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