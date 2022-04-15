Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Tunceli'de öğrencilerle iftarda buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı program kapsamında Tunceli'de öğrencilerle iftar yaptı. İftardan sonra öğrencilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, ardından Genç Ofise geçerek gençlerle coşkulu bir program gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'de kız yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.
Programları kapsamında Tunceli'ye gelen Bakan Kasapoğlu, Tunceli Valiliği önünde Vali Mehmet Ali Özkan, protokol üyeleri ve sporcular tarafından karşılandı.
Ziyaretleri kapsamında birçok programda gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Munzur Erkek Yurdu'nda gençlerle sohbet programına katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Tunceli Kız Yurdu'ndaki gençlerle iftarda buluştu.
İftarın ardından gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, buradaki programının ardından Genç Ofise geçti ve orada da gençlerle coşkulu bir program gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programlarının ardından kentten ayrıldı.
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