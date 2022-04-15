Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Tunceli’de öğrencilerle iftarda buluştu

Ziyaretleri kapsamında birçok programda gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Munzur Erkek Yurdu'nda gençlerle sohbet programına katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Tunceli Kız Yurdu'ndaki gençlerle iftarda buluştu.