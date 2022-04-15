Selçuk Bayraktar videoyu paylaştı! AKINCI B TİHA 35.000 feet’te dayanım testinde

Bizim için özellikle tüm geliştirdiğimiz hava araçlarının en güzel taraflarından biri de sahada olan testleri. Geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve onun da ötesinde harekat sahasındaki kullanım faaliyetlerine mühendisler olarak destek olabilmek.