15 Nisan 2022, Cuma
Selçuk Bayraktar videoyu paylaştı! AKINCI B TİHA 35.000 feet'te dayanım testinde
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B TİHA'nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntülerini paylaştı. AKINCI B TİHA'nın performans dayanım test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyuran Selçuk Bayraktar paylaşımında, "AKINCI da orucunu 35.000 feet'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." dedi.
Giriş Tarihi: 15.04.2022 00:32 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 00:52
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6