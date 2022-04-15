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ABD'nin yeni PKK planı ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: İşte Suriye'deki skandal görüşmenin perde arkası

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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ABD’nin yeni PKK planı ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: İşte Suriye’deki skandal görüşmenin perde arkası

Son dakika... Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler (CENTCOM) yeni komutanı Michel Erik KurillaSuriye'de YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. ABD'nin terör örgütü hamiliğini devam ettirme arzusu sürerken bu görüşmenin perde arkasındaki kirli amaç da gözler önüne serildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında skandal görüşmenin perde arkasını anlattı. Ağar, "Ukrayna'nın yerinde Türkiye olsaydı Rusya ile karşı karşıya geldiğimiz bir durumda sınırımızda 40 bin kilometrelik alana mevzilenmiş teröristler nasıl kullanılırdı?" diye sordu.

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