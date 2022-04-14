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HSK peşini bırakmadı! Adı Makaron kaçakçılığına adı karışan savcı meslekten ihraç edildi

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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HSK peşini bırakmadı! Adı Makaron kaçakçılığına adı karışan savcı meslekten ihraç edildi

Geçtiğimiz günlerde iş adamı Atalay Demirbaş, makaron kaçakçılığından tutuklanan sanıkların ailelerine dosyaya bakan savcının yakın dostu olduğunu söyleyerek para istemiş ve 40 bin euro parayı alırken suçüstü yakalanmıştı. Dosyaya bakan savcı Cengiz Çallı ise ilk olarak dosyadan el çektirilmiş daha sonra da kararnameyle Erzurum Cumhuriyet Savcılığı’na atanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı’nın meslekten atılmasına karar verdi.

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