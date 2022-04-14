Ezgi Alya Yiğit'i öldüren katil sürücüden skandal ifade! Onlar bana çarptı
Gaziantep'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürcü Osman S., scooter'la yolun karşısına geçmek isteyen yaşıtları Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'a çarptı. Meydana gelen kazada Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybetti. Tutuklanan katil Osman S. verdiği ifadede, "Onlar bana çarptı" dedi.
Gaziantep'te scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan lise son sınıf öğrencisi iki arkadaşa çarpıp Ezgi Alya Yiğit'in (17) ölümüne, Şimal Toprak'ın (17) da yaralanmasına neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Osman S. (17) ifadesinde suçsuz olduğunu savunup, "Ben değil, onlar bana çarptı. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım. Olay yerinden kaçmadım" dedi.
Batıkent Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı 'Scooter'a binip evlerine gitmek için yola çıktı. Ehliyetsiz Sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarptı.
Savrulan Yiğit ve Toprak yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ezgi Alya Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
TUTUKLANDI
Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim S.'nin oğlu olan Osman S.'yi gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Osman S., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
"DURUP YARDIM ETTİM, KAÇMADIM"
Osman S., savcılık sorgusunda suçsuz olduğunu öne sürdü. Olayı emniyette de anlattığını, herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkol kullanmadığını olay günü dershaneye gittiğini belirten Osman S., ifadesinde şöyle dedi:
"Olay günü herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkol kullanmadım. Herhangi bir hastalığım ve buna bağlı olarak kullandığım bir ilaç da yok. Olay günü akşam saatleriydi. Hava karanlıktı, saat 19.45-19.50 sularıydı. Benim görüş mesafem iyiydi, yol aydınlıktı. Yaklaşık 50- 60 kilometre hızla gidiyordum. Dershaneye yetişmeye çalışıyordum ancak bir anda scooter ile tali yoldan ana yola önüme çıkıp bana çarptılar. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım. Olay yerinden kaçmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum."
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