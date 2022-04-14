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Son dakika: Başkan Erdoğan BBP Başkanı Destici ile görüşecek

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan BBP Başkanı Destici ile görüşecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'da Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek. Bu ziyaret Başkan Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

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