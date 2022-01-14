14 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri DİAYDER nasıl deşifre oldu? A Haber canlı yayınında anlattı

DİAYDER nasıl deşifre oldu? A Haber canlı yayınında anlattı

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle DİAYDER'e yönelik yürütülen terör soruşturma sonucunda aralarında İBB çalışanlarının da bulunduğu 23 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adı geçiyor. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman konuyla ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 17:05
  • 1
  • 24
DİAYDER nasıl deşifre oldu? A Haber canlı yayınında anlattı

PKK'nın sözde Diyanet yapılanması DİAYDER, PKK elebaşı Öcalan'ın talimatıyla kuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
DİAYDER nasıl deşifre oldu? A Haber canlı yayınında anlattı

Başına Ekrem Baran (PKK'nın sözde Diyanet İşleri Başkanı) oturtuldu.

PKK'lı teröristlerin, 261 örgüt üyesinin cesedini gizlice Bitlis'te bulunan Garzan Mezarlığı'na gömdüğü tespit edildi.

  • 3
  • 24
DİAYDER nasıl deşifre oldu? A Haber canlı yayınında anlattı

DİAYDER üyeleri gassal olarak İBB'ye alındı. DİAYDER üyeleri mezarlıkta propaganda yapmaya çalıştı.

  • 4
  • 24
DİAYDER nasıl deşifre oldu? A Haber canlı yayınında anlattı

İBB KADROLARINDA ÖRGÜT ŞÜPHELİLERİ

13 bin 312 emekçinin yerine belediyeye 33 bin yeni işçi alındı.

  • 5
  • 24
DİAYDER nasıl deşifre oldu? A Haber canlı yayınında anlattı

557 İBB çalışanına terör teftişi yapıldı.