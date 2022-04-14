Başkan Erdoğan’dan esnaflarla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaflarla düzenlenen iftar programında konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Verdiğimiz desteklerle salgın döneminde yanınızda olduk.

Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaflarımıza 4,6 milyar lira destek verdik.

Taksit ötelenen kredi tutarı 13,5 milyar liradır.

Fiyatları haksız şekilde yükseltenlere cezaları artırıyoruz.

İnternet üzerinden satış yapan firmalara da belirli sınırlamalar getiriyoruz.

Sorunların çoğu hukuki değil ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkanları da sınırlıdır. Ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına gelmiyor.

Son dönemdeki fahiş fiyat artışlarının nedeni salgın ve Karadeniz'deki krizdir.

İhracata dönük yatırımlara yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.

Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

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