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Başkan Erdoğan'dan esnaflarla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan esnaflarla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaflarla düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan fahiş fiyat artışlarının nedeninin koronavirüs salgını ve Karadeniz'de yaşanan savaş olduğunun altını çizerken, fiyatları haksız şekilde yükseltenlere ilişkin cezaların artacağını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaflarla düzenlenen iftar programında konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Verdiğimiz desteklerle salgın döneminde yanınızda olduk.

Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaflarımıza 4,6 milyar lira destek verdik.

Taksit ötelenen kredi tutarı 13,5 milyar liradır.

Fiyatları haksız şekilde yükseltenlere cezaları artırıyoruz.

İnternet üzerinden satış yapan firmalara da belirli sınırlamalar getiriyoruz.

Sorunların çoğu hukuki değil ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkanları da sınırlıdır. Ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına gelmiyor.

Son dönemdeki fahiş fiyat artışlarının nedeni salgın ve Karadeniz'deki krizdir.

İhracata dönük yatırımlara yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.

Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

Ayrıntılar geliyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

"ESNAF VE SANATKARIMIZI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Esnaf ve sanatkarlarımız ahilik geleneğinin bugünkü temsilcisidir. Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk. Toplamda 4,6 milyar lira destek verdik. Koronavirüs salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

"PİYASADAKİ DENGESİZLİKLERİN ÖNÜNE GEÇECEK YENİ TEDBİRLER ALIYORUZ"

Fahiş fiyat artışlarının sebebi salgın ve Ukrayna savaşıdır. Karadeniz'in kuzeyindeki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler alıyoruz. Fiyatları haksız şekilde yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz.

E-Ticaret üzerinden yapılan satışlara düzenleme getiriyoruz. Fahiş fiyat hareketlerini kontrol altına alacağız.

"İHRACATÇILARA VE TURİZMCİLERE UZUN VADELİ FİNANSMAN SAĞLAYACAĞIZ"

Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.

Başkan Erdoğan’dan iftar sonrası önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İFTAR SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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