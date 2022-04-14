Bakan Fahrettin Koca, Sakarya’da sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Koca, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasına gelerek, burada sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı.

Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden, fotoğraf çektiren Koca, daha sonra hasta ziyaretinde bulundu.