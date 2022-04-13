Resmi Gazete’de yayımlandı! Et piyasasıyla ilgili flaş karar! Sığır yetiştiricilerine 2.500 TL destek

SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİNE 2 BİN 500 LİRA DESTEK

Ayrıca 2 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan sığırlar için, yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılması da kararlaştırıldı.