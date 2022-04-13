Resmi Gazete'de yayımlandı! Et piyasasıyla ilgili flaş karar! Sığır yetiştiricilerine 2.500 TL destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amaçlanırken, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kesimi ve satışı yapılan sığırlar için, yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında et piyasasına ilişkin kritik bir karar yayımlandı.
Kararın, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve Ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlandığı açıklandı.
SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİNE 2 BİN 500 LİRA DESTEK
Ayrıca 2 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan sığırlar için, yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılması da kararlaştırıldı.
Bu destek ödemelerinin ise Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
ET VE SÜT KURUMU'NDA UCUZ ET SATIŞI BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Tokat'a yaptığı ziyarette üreticilerle bir araya gelmiş ve ucuz et için şu açıklamayı yapmıştı:
"En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim."
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ESK'de ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışının başladığını duyurmuş, ucuz et satışının Kurban Bayramı'nda da uygulanacağını bildirmişti.
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