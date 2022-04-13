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Asfalt fabrikasına ÇED kilidi vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Asfalt fabrikasına ÇED kilidi vuruldu

ÇED raporu olmadan faaliyet gösteren ve çevre felaketine yol açan asfalt fabrikası kapatıldı. Tarlalardaki zararın boyutu, analiz sonucuyla belli olacak.

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