JASAT'tan hayvan kaçakçılarına operasyon! Beyaz Kaplan ve Hint Şebeği çıktı
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen hayvanlar için operasyon düzenleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 4 aylık beyaz kaplan ve 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi.
Jandarma ekipleri yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği hayvanları evinde besleyen yabancı uyruklu 1 şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şahsın Silivri'de bulunan çiftliğinde yapılan aramalarda; kafes içerisinde 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; yabancı uyruklu bir şahsın Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği ihbarını aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı.
Aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu.
Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.
Yavrular, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.
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