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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan büyük gaf: Ülkemizin önündeki en önemli sorun genel başkanımız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan büyük gaf: Ülkemizin önündeki en önemli sorun genel başkanımız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin yaptığı açıklamalar esnasında büyük bir gafa imza attı. Öztrak "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız" ifadelerini kullanırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde gündemi değerlendirdi. Öztrak, gündemi değerlendirdiği sırada büyük bir gafa imza attı. Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." dedi. Kısa sürede toparlamaya çalışsa da video sosyal medyada hızla yayılarak viral haline dönüştü.

"ÜLKEMİZİN ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN GENEL BAŞKANIMIZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemi değerlendirdi, işsizlik ve enflasyon eleştirisi yaptı. Öztrak tam bu sırada büyük bir gafa imza attı, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." ifadelerini kullandı.

TOPARLAMAK İSTEDİ AMA GÜNDEM OLDU

Öztrak'ın ağzından çıkan sözler gündem oldu. Öztrak, toparlamaya çalışsa da video sosyal medyada hızla yayıldı ve çok konuşuldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan büyük gaf CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK'TAN BÜYÜK GAF

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