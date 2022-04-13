CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan büyük gaf: Ülkemizin önündeki en önemli sorun genel başkanımız

"ÜLKEMİZİN ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN GENEL BAŞKANIMIZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemi değerlendirdi, işsizlik ve enflasyon eleştirisi yaptı. Öztrak tam bu sırada büyük bir gafa imza attı, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." ifadelerini kullandı.