Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı "saglik.gov.tr" web adresinden Türkiye'nin 13 Nisan 2022 Çarşamba gününe ait vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 184 bin 758 testte 5 bin 529 vaka tespit edildi.
Koronavirüs nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 493 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,12, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,40 olarak belirlendi.
Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 800 bin 90, 2'nci dozda 53 milyon 7 bin 739 ve 3'üncü dozda 27 milyon 699 bin 488 olmak üzere 147 milyon 279 bin 922 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
11 NİSAN
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