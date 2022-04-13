Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik
Sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli açıklamalarda bulunan ve Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Etkileri on yıllar devam edecek” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Etkileri on yıllar devam edecek" mesajını verdi.
"TÜRKİYE DENGELİ TUTUMUNU KORUYACAK"
Twitter'dan Ukrayna-Rusya savaşı ve etkilerine dair flaş mesajlar veren Kalın şu ifadeleri kullandı:
"Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.
"SAVAŞIN ETKİLERİ ON YILLAR SÜRECEK"
Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek."
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