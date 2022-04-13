Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Etkileri on yıllar devam edecek" mesajını verdi.

"TÜRKİYE DENGELİ TUTUMUNU KORUYACAK"

Twitter'dan Ukrayna-Rusya savaşı ve etkilerine dair flaş mesajlar veren Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.