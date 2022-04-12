Son dakika | İstanbul Boğazı açıklarında görülen mayınlar kime ait? Milli Savunma Bakanı Akar’dan flaş yanıt

Geçen hafta önce Bulgaristan, Polonya, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan Savunma Bakanları ile altılı video konferans toplantısı düzenlediklerini, daha sonra ise İngiltere ve İtalya Savunma Bakanları ile İstanbul'daki üçlü toplantıda bir araya geldiklerini hatırlatan Akar, toplantılarda hem ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik konuları hem de Ukrayna'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusundaki mutabakatın da görüşmelerde bir kez daha dile getirildiğini aktaran Bakan Akar, şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde ayrıca sivillerin tahliyesi ve insani yardım konularının yanı sıra mayınla mücadele konusu da gündeme geldi. Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için bizim mayın avlama gemilerimizle, uçaklarımızla ve diğer unsurlarımızla bu konudaki mücadeleyi yaptığımızı belirttik. İhtiyaç durumunda kıyıdaş ülkelere de yardımcı olabileceğimizi söyledik. Daha önce ortaya çıkan üç mayını emniyetli bir şekilde etkisiz hale getirdiğimizi, dışarıdan herhangi bir birlik ve unsur getirmenin bu aşamada uygun olmayacağına yönelik değerlendirmemizi ifade ettik."