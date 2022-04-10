Karadeniz’deki mayınlar kasıtlı mı bırakıldı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan açıklama

AMAÇ NATO'YU KARADENİZ'E ÇEKMEK Mİ?



Akar, Bu mayınlarla ilgili başka iddialar bulunduğunu da belirterek, " Mesela şu da olmuş olabilir; belki NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö Anlaşması'nın kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz kesinlikle Karadeniz'de bir savaşın olmasını istemiyoruz" mesajı verdi.