İBB’nin bu canlılarla alıp veremediği ne? İğne vurup ölüme terk ettiler

BAYILTIP GİTMİŞLER

Kaygusuz "Ne olduğuna bakmak için evdeki güvenlik kameralarına baktım. Büyükşehire ait veteriner aracı gelmiş. Araçtan inen kişi, elindeki uyuşturucu iğneyle Arap'ı bayıltmış. Daha sonra ne olduysa köpeğin yanına bile gitmeden arkasını dönüp gitmiş. Köpeği bayıltıyorsan uyanana kadar müşahede altında tutman gerekiyor. Bu ekibin yanında veteriner hekim olmadığı için ne yapacağını bilememiş. Arap o baygın haliyle dili içeri kaçsaydı ölebilirdi. Neyse ki sağlığına geri kavuştu. Arap'ın başına gelen başka bir cana gelmesin" diye konuştu.

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