Bodrum’da kaçak yapı ve yollar artıyor! Bakanlık harekete geçti

Bodrum'da imar mevzuatına uygun olmayan yapılar yüzünden beton yığınlarıyla dolup taşmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, bölgede kaçak yapılara karşı büyük bir mücadele başlatırken buna rağmen yine kaçak girişimlerde bulunulmaya devam ediliyor.

Son olarak bölgede görülen kaçak konutlar bu kez ise yerini kaçak yollara bıraktı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, Instagram hesabından Dereköy Mahallesi'nden bir görüntü paylaşarak inşaat alanlarına ilerlemek için yapılan kaçak yolları ve çalışmalar sonrasındaki tahribatı gözler önüne serdi.