Bodrum'da kaçak yapı ve yollar artıyor! Bakanlık harekete geçti
Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. Gündemden düşmeyen kaçak yapı olaylarına, imar mevzuatına uygun olmayan yapıların yenileri eklendi.
Bodrum'da imar mevzuatına uygun olmayan yapılar yüzünden beton yığınlarıyla dolup taşmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, bölgede kaçak yapılara karşı büyük bir mücadele başlatırken buna rağmen yine kaçak girişimlerde bulunulmaya devam ediliyor.
Son olarak bölgede görülen kaçak konutlar bu kez ise yerini kaçak yollara bıraktı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, Instagram hesabından Dereköy Mahallesi'nden bir görüntü paylaşarak inşaat alanlarına ilerlemek için yapılan kaçak yolları ve çalışmalar sonrasındaki tahribatı gözler önüne serdi.
"BODRUM'U YOK ETMEYE ÇALIŞANLARIN YENİ ESERİ..."
Ahmet Aras, paylaşımına şu notu ekledi:
"Değerli Bodrumlular, günaydın. Bu sabah sizlerle paylaştığım bu fotoğraf, altında Bodrum'u Bodrum yapanların yattığı toprakların üstünde, Bodrum'u yok etmek için yaşayanların yeni bir eseri."
"YOL AÇMAYA KALKABİLECEK KADAR GÖZLERİ DÖNMÜŞ"
Dereköy Mahallemizdeki Hazine arazilerine iş makineleriyle girerek, kaçak inşaat yapacakları yerlere doğru yollar açmaya kalkabilecek kadar gözü dönmüş olanlara karşı gece gündüz verdiğimiz mücadeleye rağmen 650 milyon metrekare büyüklüğündeki Bodrum Yarımadası'nın her yerinde aynı anda bulunmamız imkansız olduğu için bazen, bu vicdansız girişimleri tahribat oluştuktan sonra fark edebiliyoruz ve bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz.
"PARA UĞRUNA KANUNLARI YOK SAYIYORLAR"
Para uğruna kanunları yok sayarak Bodrum'un doğasını, huzurunu yok etmeye kalkanlara karşı verdiğimiz mücadele kesintisiz olarak devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."
BAKANLIK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca başlatılan mücadele kapsamında 3 bine yakın denetçi görev yapıyor.
Titiz çalışmalarla tespit edilen bina, duvar, iskele gibi yapılardan oluşan kaçak yapılar tek tek yıkılarak kullanılamaz hale getiriliyor.
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