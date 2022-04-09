FETÖ'nün kolu kanadı kırıldı! Örgütün yurt içinde gücü kalmadı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Birçok üyesi yakalanan örgüt, büyük oranda deşifre edildi. Yurt içinde hareket kabiliyetini yitiren FETÖ, ağırlık merkezini yurt dışına kaydırdı
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci yılında konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, terörle mücadele alanında gelinen noktayı değerlendirdi. Terör ve terörizmin güvenlik alanındaki en hassas konu başlığı olduğuna dikkati çeken Aktaş, Türkiye'nin terörle mücadelesinde özellikle son 5 yılda bütün dünyaya örnek bir başarı hikâyesinin çıktığını ifade etti. Terörle mücadelede 2016'da yapılan köklü strateji değişikliğinin bu başarı hikâyesinin ana dayanak noktasını oluşturduğuna işaret eden Aktaş, şunları söyledi:
'NEFES ALDIRMADIK'
Türkiye 2016'da kritik bir karar alarak terörle mücadelede strateji değiştirdi. Savunma yerine, kaynağında yok etme prensibi ile operasyonlar yürütülmeye başlandı. Teröre karşı topyekûn mücadele anlayışı ortaya kondu. Terörü kaynağında bulup yok etme, kesintisiz operasyonlarla terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği her alanın baskı altına alınması yani alan hâkimiyeti, yurt içi ve buna arka bahçe olan sahaların temizlenmesi, savunma yerine taarruz, lojistik, yardım ve terör lobileri gibi tüm alanların kontrol edilmesi sayesinde hiçbir terör örgütüne nefes aldırmadık.
Teröristleri hayal edemeyecekleri ve akıllarının ucundan bile huzurumuzu bozmayı geçiremeyecekleri noktaya getirene kadar, yani terörün tüm kırıntıları yok oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarla birçok üyesi yakalanarak örgüt büyük oranda deşifre edilmiş, mensuplarının birçoğu etkisiz hale getirilerek örgüt yurt içinde hareket kabiliyetini büyük oranda yitirmiş ve sıklet merkezini yurt dışına kaydırdı. Örgütün güncel faaliyetlerinin deşifresine yönelik elde edilen bilgilerde, bölge gözetmeksizin ülke genelinde hücre tipi yapılanma faaliyetlerine ağırlık verdiğini değerlendiriyoruz. Ülkemizin tamamı olduğu gibi emniyet teşkilatımız da bu hadiseden çok daha güçlü, çok daha kararlı ve hainlerden temizlenmiş bir şekilde çıktı.
DOLANDIRICILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OLUŞTURULDU
Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski bakan Azimet Köylüoğlu gibi çok sayıda vatandaşın dolandırılmasıyla ilgili vakaların artış göstermesi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, bu kapsamda daha önce "Amirlik" düzeyinde bulunan Dolandırıcılık Masası'nın "Şube Müdürlüğü" seviyesine yükseltildiğini söyledi. Aktaş, "Yapısal değişiklikle Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde teknoloji kullanılarak yapılan dolandırıcılık yöntemleriyle mücadele edilecek. Asayiş Şube Müdürlükleri bünyesinde Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirlikleri bulunurken, yankesicilik kısmı Hırsızlık Büro Amirliklerine devredildi. Yeni kurulan Dolandırıcılık Büro Amirlikleri sadece dolandırıcılık suçlarını aydınlatıyor" bilgisini verdi.
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