Son dakika: Millet İttifakı’nda aday çıkmazı ve Babacan kaosu! O sözler 6’lı ittifakı karıştırdı

Son seçimlerde hüsrana uğrayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı 2023 yılında yapılacak seçime az bir süre kala ittifak çemberini genişletmek için çaba sarf ediyor, Aralarına Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat parti ile Gelecek partisini de alan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi yeniden getirmek hayali ile yola çıkan muhalefet blokunun liderleri bugüne kadar 2 kez bir araya geldi. 24 Nisan'da ise 3.kez bir araya gelmeyi planlayan muhalefet Partileri imza mutabakat metnine imza atmak dışında cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda ne uzlaşma sağlayabildi ne de bir varlık gösterebildi.