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Son dakika: Millet İttifakı'nda aday çıkmazı ve Babacan kaosu! O sözler 6'lı ittifakı karıştırdı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Son dakika: Millet İttifakı’nda aday çıkmazı ve Babacan kaosu! O sözler 6’lı ittifakı karıştırdı

Son dakika haberi... 28 Şubat mutabakatı ile bir araya gelen 6'lı ittifakta adeta aday kaosu yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini hedef alan 6 muhalefet Partisi, cumhurbaşkanı adayının kim olacağının tespiti konusunda çıkmaza girdi. 24 Nisan'da tekrar bir araya gelmeyi planlayan 6 partiden oluşan blok, bir mesafeye kat edemediği gibi siyaseten bir umut olmaktan çıktı. Siyasi kulislerde bu durum, "Havanda su dövmek olarak" değerlendiriliyor.

Son seçimlerde hüsrana uğrayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı 2023 yılında yapılacak seçime az bir süre kala ittifak çemberini genişletmek için çaba sarf ediyor, Aralarına Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat parti ile Gelecek partisini de alan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi yeniden getirmek hayali ile yola çıkan muhalefet blokunun liderleri bugüne kadar 2 kez bir araya geldi. 24 Nisan'da ise 3.kez bir araya gelmeyi planlayan muhalefet Partileri imza mutabakat metnine imza atmak dışında cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda ne uzlaşma sağlayabildi ne de bir varlık gösterebildi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU KAMBURU

Kılıçdaroğlu 5 partiyi kontrol altında tutarak kendini ön plana çıkarmaya gayret ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı ön plana çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da oyundan düşmemek için çabalıyor. Kamuoyu anketlerinde ise Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun çok gerisinde kalması dikkat çekiyor. CHP tabanında ise Yavaş'a karşı temkinli yaklaşılarak "bizden değil" vurgusu yapılıyor.

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve SP Genel Başkanı Temel Koramollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan bir tutum içinde hareket ediyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise sessizliğini koruyor.

BABACAN SORU İŞARETİNE YOL AÇTI

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ise son yaptığı açıklama ile 6lı blok içinde yeni bir soru işareti yarattı. Babacan,"seçim dönemine girinceye kadar, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız. Herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz. Yani bu konu, bugünün konusu değil. Seçimlere biraz yaklaşalım, seçim havasına girelim, o güne kadar zaten adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NA YEŞİL IŞIK YAKTI

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benim kanaatim, mutlaka biz bir araya gelerek, herkesin ittifak edeceği bir kişiyi aday göstermemiz gerekir" görüşünü ısrarla sürdürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener daha önceleri Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederken Parti Başkanlık Divanında yaptığı son değişiklikle Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yakan bir pozisyon içine girdi. CHP-HDP arasındaki örtülü ilişkiye karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu'nu, Akşener Genel Başkan Yardımcılığından almıştı. Ağıralioğlu terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarıyla CHP yönetimini rahatsız ediyordu.

6'lı blok 3.kez DP Genel Başkanı Uysal'ın ev sahipliğinde 24 Nisan'da bir araya gelecek. Birbirine benzemez 6 siyasi partinin liderleri bu toplantıda da kamuoyunu ikna edecek bir karar alamayacakları ve sadece görüntü vererek gündem oluşturmaya çalışacakları belirtiliyor.


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