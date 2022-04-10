10 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2022 koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2022 koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
ABONE OL
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2022 koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saaglik.gov.tr" sitesinden açıkladı.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 7 bin 315 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 211 bin 194 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

600

5 NİSAN

4 NİSAN

3 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA