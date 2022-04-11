İBB vatandaşın isyanına seyirci kaldı! Bekar Deresi Boğaz'ı kirletmeye devam ediyor
Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku sorununun hala çözülmemesi esnafın ve vatandaşın tepkisine neden oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanı içerisinde yer alan, Üsküdar Bosna Bulvarı'ndan Çengelköy Sahili'ne kadar uzanan derenin Boğaz'a döküldüğü yerdeki kirlilik ve kötü koku, çevre halkını ve esnafı rahatsız ediyor.
Yurt içi ile yurt dışından Çengelköy'e ziyarete gelen, esnaftan alışveriş yapıp sahilde zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler de kirlilikle kötü kokudan şikayetçi.
Bölgedeki esnaf ise müşteri kaybetmemek ve kötü kokunun içeriye girmesini engellemek için iş yerlerinin dış cephesine geçen sene koyduğu vantilatörleri, sorunun çözülmemesi nedeniyle hala kaldırmadı.
Çengelköy'de sahilde gezen Onurcan Bacak, AA muhabirine, günün veya haftanın yorgunluğunu atabilmek için hafta sonu ziyaret amacıyla sahile geldiğini söyledi.
Çevreyi görmek, gözlemlemek ve Boğaz'ın güzelliği için burada bulunduğunu ifade eden Bacak, "Fakat gelince biraz daha çevreye baktığımızda biraz kirlilik var. Bu durum da biz İstanbullular olarak insanın içini biraz acıtıyor. Biraz da şu tarafa (dereye) baktığımızda biraz lağım ve endüstriyel kirlilik var. Bunu görünce bakıyoruz, İstanbul tarihi, kadim bir kent. Buradaki biyoçeşitliliğine, güzelliğine böyle yakışmıyor. Biraz daha düzenlense, biraz daha temizlense İstanbul'a yakışır bir şekilde bizler için de daha iyi olabilir, daha mutlu olabiliriz. Temizlik bizim için önemli. Çevre bilincinin oluşması lazım." diye konuştu.
"DÜNYAYA İSTANBUL'U BÖYLE TANITMAMALIYIZ"
Yetkililere seslenen Bacak, İstanbul'un 16 milyon nüfusu olduğunu, daha temiz ve düzenli bir çevreye sahip olması gerektiğini dile getirdi.
Atık yönetiminin iyi yapılması gerektiğine dikkati çeken Bacak, "Üzücü. 16 milyon nüfus var, 11 milyon turist geliyor. Dünyaya İstanbul'u böyle tanıtmamalıyız. Muazzam bir kent. Yetkililer biraz daha rögar kapaklarına, çevresel atıklara dikkat etmeli, denize direkt kirliliği vermeden arıttıktan sonra gönderirse vatandaş olarak daha temiz olmasını isteriz." dedi.
Hatay'dan ziyaret için Çengelköy'e gelen Cuma Rıdvan ise derenin bu halinin kötü bir manzara oluşturduğunu söyledi.
Derenin temizlenmesi halinde daha iyi bir görüntü oluşturacağını anlatan Rıdvan, Boğaz gibi güzel bir manzaranın yanında böyle bir görüntü beklemediklerini ve kokunun da kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.
KÖTÜ KOKU RAHATSIZ EDİYOR
Çengelköy sakini Doruk Türkeri de deredeki kötü kokunun kendilerini rahatsız ettiğini, bugüne kadar derenin bu halinin çok haber yapıldığını ama hala bir çözümün sağlanmadığını ifade etti.
Yetkililerin bölgedeki altyapı sorununu çözmesi gerektiğini vurgulayan Türkeri, "Böyle bir görüntü Boğaz'a yakışmıyor." şeklinde konuştu.
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