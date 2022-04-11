İBB vatandaşın isyanına seyirci kaldı! Bekar Deresi Boğaz’ı kirletmeye devam ediyor

"DÜNYAYA İSTANBUL'U BÖYLE TANITMAMALIYIZ"

Yetkililere seslenen Bacak, İstanbul'un 16 milyon nüfusu olduğunu, daha temiz ve düzenli bir çevreye sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Atık yönetiminin iyi yapılması gerektiğine dikkati çeken Bacak, "Üzücü. 16 milyon nüfus var, 11 milyon turist geliyor. Dünyaya İstanbul'u böyle tanıtmamalıyız. Muazzam bir kent. Yetkililer biraz daha rögar kapaklarına, çevresel atıklara dikkat etmeli, denize direkt kirliliği vermeden arıttıktan sonra gönderirse vatandaş olarak daha temiz olmasını isteriz." dedi.

Hatay'dan ziyaret için Çengelköy'e gelen Cuma Rıdvan ise derenin bu halinin kötü bir manzara oluşturduğunu söyledi.

Derenin temizlenmesi halinde daha iyi bir görüntü oluşturacağını anlatan Rıdvan, Boğaz gibi güzel bir manzaranın yanında böyle bir görüntü beklemediklerini ve kokunun da kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.