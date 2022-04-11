Türkiye ile Pakistan ayrılmaz bağlara sahip: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten Türkiye yorumu

TÜRKİYE İLE PAKİSTAN AYRILMAZ BAĞLARA SAHİP

Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve İran ile de iyi ilişkilere sahip olmanın önemine vurgu yaptı ve ABD ile ilişkilerin eşitlik temelinde güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu" ifade eden Şerif, Ankara'nın daima İslamabad'ın yanında durduğunu söyledi.

Şerif, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli derecede ilerlediğini vurgulayarak, "Keşmir meselesinde Türkiye daima Pakistan'ın ve Keşmir halkının arkasında durdu. Türkiye her zaman Keşmirlilerin arkasındaydı." dedi.