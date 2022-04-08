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Başkan Erdoğan iftar için İstanbul'daki bir öğrenci evine konuk oldu

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Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Başkan Erdoğan iftar için İstanbul’daki bir öğrenci evine konuk oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan iftar için İstanbul Beşiktaş'taki bir öğrenci evine konuk oldu. Başkan Erdoğan'ın iftar programına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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