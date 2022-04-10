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6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sürdürülen operasyonlarda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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