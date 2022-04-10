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Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Adana’da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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