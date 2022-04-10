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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Türkmenistanlı mevkidaşları Bayramov ve Meredov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Türkmenistanlı mevkidaşları Bayramov ve Meredov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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